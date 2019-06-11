مناظرة تلفزيونية بين مرشحيْ رئاسة اسطنبول الأحد المقبل

المصدر: اسطنبول - د.ب.أ

توصل حزبا العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وحزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى اتفاق يقضي بإقامة مناظرة تلفزيونية بين مرشحيهما لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى الأحد المقبل. ووفقا لوكالة الأناضول التركية، فقد جرى الإعلان عن الاتفاق على إجراء المناظرة بعد اجتماع بين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، وأنجين ألطاي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

وقال الجانبان في بيان مشترك، إنه سيتم عقد مناظرة تلفزيونية مباشرة بين مرشح تحالف الشعب المتمثل برئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، ومرشح تحالف الأمة المتمثل بأكرم إمام أوغلو الفائز بالانتخابات التي تم إلغاؤها، وذلك في التاسعة من مساء يوم 16 يونيو.

وأشار البيان إلى أنّ المناظرة ستتم إدارتها من جانب المذيع التركي إسماعيل كوجوك قايا. وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قررت في مايو الماضي، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى، التي جرت أواخر مارس، وإعادة إجرائها في 23 يونيو الجاري.