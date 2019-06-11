ترامب: الصين ستبرم اتفاقاً لأنها يجب أن تفعل

المصدر: دبي - سيد صالح

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده أن الصين ستبرم اتفاقاً تجارياً مع بلده لأنها «تمضي نحو وضع يجبرها أن تفعل»، على حد تعبيره.

وأجرى ترامب مقابلة مطولة عبر الهاتف أمس مع برنامج «سكواك بوكس» الذي تبثه شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية. ودافع ترامب في المقابلة عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية حمائية على الصين والمكسيك، فقال إن هذه التعريفات ستضع الولايات المتحدة «في وضع تنافسي هائل».

وقال ترامب: «سيخرج الاتفاق الصيني إلى النور. هل تعلمون لماذا؟ بسبب التعريفات الجمركية». وأضاف قائلاً: «تقترب الصين الآن فعلياً من حالة العدم بسبب الشركات التي تتركها وتتجه صوب دول أخرى، منها أمريكا، لأنها هذه الشركات لا ترغب بسداد التعريفات».

وأردف ترامب قائلاً: «ستبرم الصين اتفاقاً لأنها تمضي نحو وضع يجعلها مضطرة إلى ذلك».

كما رد ترامب على مايرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العلاقات الدولية لدى الغرفة التجارية الأمريكية، والذي سبق له أن وجه انتقاداً إلى ترامب على نفس البرنامج بسبب ما وصفه بـــــ«استخدام التعريفات الجمركية كسلاح».

وكان بريليانت قد انتقد ترامب الأسبوع الماضي في مقابلة مع البرنامج قائلاً: «استخدام التعريفات الجمركية كسلاح، زيادة التهديد لاقتصادنا، لمزارعينا، مصنعينا، مستهلكينا سيلحق الضرر ببلدنا. وعلاوة على ذلك، سيثير حالة من القلق لدى شركائنا التجاريين».

ورد ترامب على بريليانت أمس قائلاً: «بريليانت لا يحمي بلدنا، وإنما يحمي الشركات الأعضاء بالغرفة التجارية».

وفي سياق متصل، هدد ترامب المكسيك أمس عبر «تويتر» بإعادة فرض التعريفات على واردات بلاده منها ما لم يقر البرلمان المكسيكي الاتفاق الذي أبرم الأسبوع الماضي بين أمريكا والمكسيك.