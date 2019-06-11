إطلاق نار على مسلّح في محطة قطار بالسويد

المصدر: ستوكهولم - رويترز

قالت جهات إنفاذ القانون في السويد، إن الشرطة أصابت بالرصاص، أمس، رجلاً في محطة القطارات المركزية في مدينة مالمو بجنوبي البلاد، بعدما قال شهود إنه أطلق تهديدات وزعم أنه يحمل متفجرات وأسلحة نارية.

وجرى إخلاء المحطة التي تقع في وسط مدينة مالمو بعد الحادث. ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين آخرين باستثناء ذلك الشخص الذي أطلق شرطي النار على ساقيه. وقال مسؤول في الشرطة يدعى بير أولوف سويسيث في مؤتمر صحافي: «السبب هو أن الرجل أبدى سلوكاً ينطوي على تهديد، كان يحمل حقيبتين زعم أنهما تحتويان على أسلحة نارية إضافة إلى متفجرات».