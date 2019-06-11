بدء السباق في بريطانيا لخلافة ماي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

بدأ في بريطانيا، أمس، السباق على خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مع مهاجمة العديد من المرشحين منافسهم الأوفر حظاً بوريس جونسون لجهة تصريحاته بشأن «بريكست» واعتراف مرشح آخر بأنه تعاطى الكوكايين.

ودشّن العديد من المرشحين حملتهم بمهاجمة استراتيجية بوريس جونسون في ملف «بريكست». وأكد وزير الخارجية جيريمي هانت، الطابع الجدي لترشحه في مواجهة جونسون المعروف بارتكاب الأخطاء.

وقال هانت الذي حظي بدعم وزيرة الدفاع الرافضة لـ «بريكست»، بيني مورداونت، إن الزعيم الجديد لحزب المحافظين عليه أن يتقن فن التفاوض وليس فن الخطاب الفارغ من أي مضمون. بدوره، قال دومينيك راب، الوزير السابق لـ «بريكست» وأحد أشد المدافعين عن الخروج من الاتحاد الأوروبي: «لن نحقق بريكست بثرثرات».

وهدّد جونسون أواخر الأسبوع في مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز»، بعدم دفع فاتورة بريكست، وهو مبلغ يقدر بما بين 40 و45 مليار يورو، إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على شروط أفضل لبلده.

وردت أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن عدم تنفيذ موجبات الدفع، هو عدم احترام للالتزامات الدولية الموازي للتخلف عن سداد ديونها السيادية، مع عواقب نعرفها.