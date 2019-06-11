الأمم المتحدة تحذّر من فرار مليوني سوري إلى تركيا

المصدر: جنيف - رويترز

حذّرت الأمم المتحدة، أمس، من أن ما يصل إلى مليوني لاجئ ربما يفرون إلى تركيا إذا استعر القتال في شمال غرب سوريا في الوقت الذي انخفضت فيه أموال المساعدات على نحو خطير.

وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بانوس مومسيس «نخشى إذا استمر ذلك واستمر ارتفاع أعداد (النازحين) واحتدم الصراع أن نرى فعلا مئات الآلاف.. مليون شخص أو مليونين يتدفقون على الحدود مع تركيا».

ويشكل الهجوم المستمر منذ أواخر أبريل، والذي يركز على المناطق الجنوبية من محافظة إدلب والأجزاء المتاخمة من محافظتي حماة واللاذقية، أسوأ المعارك بين الجيش السوري والمتشددين منذ الصيف الماضي.

وأضاف مومسيس في جنيف، إن الوضع في تدهور وإن اتفاق خفض التصعيد لم يعد مطبقاً فعلياً.

وأردف أن «منظمات الإغاثة تلقت تشجيعاً على إطلاع الأطراف المتحاربة على أماكنها لتجنب إصابتها، لكن موظفي الإغاثة يرتابون في مثل هذه الطلبات بعد ضربات جوية متتالية على مستشفيات». وأضاف «ما يحدث كارثة. يجب التدخل من أجل صالح الإنسانية. هذا سيناريو كابوسي. في الواقع إنه يحدث أمام أعيننا الآن ونحن نتكلم».