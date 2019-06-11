الأكراد يسلمون فرنسا 12 طفلا من "أيتام داعش"

المصدر: باريس - أ.ف.ب

وصل 12 طفلاً فرنسياً وطفلان هولنديان من عائلات أفراد في تنظيم داعش، إلى فرنسا، أمس، قادمين من سوريا حيث كانوا في عهدة الإدارة الذاتية الكردية.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية وصول هؤلاء، وجميعهم «يتامى، معزولون وضعفاء»، مشيرة إلى أن بعضهم مرضى ويعانون من سوء تغذية.

وتم تسليم الطفلين الهولنديين إلى ممثلين عن بلادهما في باريس.

وأعلن الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر، على حسابه في «تويتر»، تسليم الأطفال الـ12، «بناء على طلب الحكومة الفرنسية»، إلى وفد من وزارة الخارجية الفرنسية في بلدة عين عيسى في شمال سوريا، مشيراً إلى أنه تمّ أيضاً تسليم طفلين هولنديين.