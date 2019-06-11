ترامب ينتقد الصين بشدة ويوجّه إنذاراً الى رئيسها

المصدر: ا ف ب

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين ممارسات الصين بشدة، ووجّه إنذاراً لنظيره شي جينبينغ، معززاً بذلك الغموض حول ختام معركة لي الذراع التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبعدما اتهم الصين مجدداً بالتلاعب بعملتها، هدد بفرض رسوم جمركية جديدة في حال لم يتم اللقاء المرتقب مع شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في مدينة اوساكا اليابانية في 28 و29 يونيو.

وأبدى ترامب ثقته بانعقاد اللقاء وسلّط الضوء على علاقاته الممتازة مع حاكم بكين القوي، واصفاً إياه بـ"الشخص الرائع" وبأنّه رجل "قوي جداً وذكي جداً".

وقال عبر شبكة "سي ان بي سي"، "أعتقد أنّه سيأتي (إلى القمة)، وعلينا أن نلتقي. إذا حصل ذلك، فجيد جداً، وإذا لم يحصل، فأيضاً جيد جداً".

وفرض ترامب، على مراحل خلال الأشهر الماضية، رسوماً جمركية بنسبة 25% على ما تصل قيمته إلى 250 مليار دولار من المنتجات الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة. كما يهدد دورياً بتوسيع هذه الرسوم الجمركية العقابية لتطال 300 مليار دولار من المنتجات الإضافية.