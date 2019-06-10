نتائج أولية: توكاييف رئيساً لكازاخستان 12 مليون ناخب كازاخي يدلون بأصواتهم

المصدر: الماتي (كازاخستان) - أ.ف.ب ، أبوظبي - البيان

فاز رئيس كازاخستان بالوكالة قاسم جومارت توكاييف، أمس، في الانتخابات الرئاسية المبكرة في هذا البلد وسط آسيا بعد حصوله على أكثر من 70% من الأصوات، بحسب استطلاعات.

ونال قاسم جومارت توكاييف 70,13% من الأصوات بحسب استطلاعات أجراها معهد «الرأي العام» لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

وحاز منافسه أميرجان كوسانوف 15,39% من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة 77,4% وفق اللجنة الانتخابية المركزية. وكان الملايين من أبناء الشعب الكازاخي ادلوا بأصواتهم أمس لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات تاريخية غير مسبوقة، من بين 7 مرشحين، بينهم امرأة هي دانيا إيسبايفا، والرئيس المؤقت قاسم جومارت توكاييف، وإميرجان قوسانوف، وساديبيك توغيل، والبرلماني أمانكيلدي تاسبيحوف، وتوليتاي راحيمبيكوف، وجامبيل احميتبيكوف.

وفتحت كل من السفارة الكازاخية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي، أمس، أبوابهما لاستقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم حتى الساعة الثامنة مساء وليوم واحد، وأدلى نحو 3440 مواطنا كازاخياً في أبوظبي ودبي بأصواتهم بنسبة 75%، إذ يقدر عدد الجالية الكازاخية في الإمارات بنحو 3800 مواطن.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أن عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 11 مليون و800 ألف ناخب، موزعين على أكثر من 10 آلاف صندوق اقتراع في مختلف أنحاء الجمهورية. وتعدُّ جمهورية كازاخستان أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث المساحة، ويبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة وتتكَّون من 16 محافظة.

وقد حرصت الحكومة على إتاحة فرص متكافئة أمام جميع المرشحين لعرض برامجهم عبر مختلف وسائل الإعلام، كما دعي لمتابعة الاقتراع أكثر من ألف مراقب دولي، نصفهم يمثلون مجموعة واسعة من المنظمات الدولية بما فيها منظمة التعاون الإسلامي.