وزير الخارجية البريطاني: يمكن إعادة التفاوض بشأن «بريكست»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، وهو مرشح لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أمس، أنه مقتنع بأن إعادة التفاوض ممكنة لتجنّب حصول بريكست من دون اتفاق، مرتكزاً على محادثة أجراها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصبّ في هذا الاتجاه.

وأكد هانت في حديث لقناة «سكاي نيوز» أن ميركل «قالت إنه مع رئيس وزراء بريطاني جديد، نحن (الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي) نريد دراسة كل الحلول التي ستقترحونها»، مشيراً إلى محادثة أجراها مع المستشارة على هامش الذكرى الـ75 لإنزال النورماندي. وأضاف: «أنا متأكد تماماً من أنه إذا تبنينا المقاربة الجيدة في هذا الموضوع، سيكون الأوروبيون مستعدين للتفاوض».

ولم يحدد الوزير ما إذا كان يعني إعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه لندن وبروكسل ورفضه البرلمان البريطاني -والذي لا تنوي الدول الـ27 تنقيحه- أو يشير إلى الإعلان السياسي الذي يرسم ملامح العلاقة ما بعد بريكست.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أنه مستعد لإعادة مناقشة هذا الإعلان في حال أعادت لندن النظر في مواقفها بشأن الاتحاد الجمركي والوصول إلى السوق الموحدة.

ولم تشأ ناطقة باسم الحكومة الألمانية التعليق، لكنها ذكرت بأنه إثر الاجتماع الطارئ للمجلس الأوروبي الذي عقد في 11 أبريل في بروكسل، أعلنت المستشارة أن «اتفاق الخروج سيطبق ولن يتغير ويمكننا بالطبع مناقشة العلاقات المستقبلية» بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويشمل اتفاق بريكست خصوصاً، الترتيب المثير للجدل بشأن «شبكة الأمان» أو «باكستوب». وينصّ حلّ اللحظة الأخيرة على إبقاء كامل المملكة المتحدة في اتحاد جمركي لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد.

ونقل هانت عن ميركل أن القادة الأوروبيين قد يكونون منفتحين على حلّ تقني لحلّ مسألة الحدود الأيرلندية، وهو حلّ تعتبره بروكسل في الوقت الراهن غير واقعي.

وروى الوزير البريطاني أن ميركل «قالت لي إن ألمانيا ليس لديها حدود مع جمهورية أيرلندا، أنتم لديكم (حدود).. إذاً يجب أن تجدوا حلاً». وتابع: «سيكون الأمر إذاً حلاً مبنياً على أمور تقنية، ما يسميه الألمان حدوداً ذكية. أعتقد أن ذلك قابل للتنفيذ».