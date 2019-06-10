تقرير أمريكي: لا يمكن تغيير سلوك إيران بالمفاوضات

المصدر: واشنطن - وكالات

أصدر مركز دراسات مجلس السياسة الخارجية الأمريكي، تقريراً اعتبر فيه أن تغيير سلوك إيران من خلال المفاوضات ضرب من الخيال، ودعا المركز الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه طهران. وفي التقرير دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم إضاعة وقته بالحوار مع إيران، نظراً إلى أن طهران لن تغير سلوكها ما لم يتغير نظامها السياسي، وفقاً للمركز.

وأشار التقرير الذي نقل موقع «العربية نت» مقتطفات منه، إلى أن جميع الإدارات الأمريكية السابقة بما في ذلك إدارتا أوباما وبوش الابن، فشلا في إحداث أي فرق في سلوك النظام الإيراني ودعمه للإرهاب رغم قيامهما بالتفاوض معه.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن تسعى عبثاً إلى إيجاد شخصيات إيرانية معتدلة في دولة يسيطر عليها المتشددون. وأكد أن صلاحيات رئيس إيران مقيدة بسلطة المرشد الأعلى، وهو الحاكم الفعلي للدولة.

واعتبر التقرير أن إيران ليست دولة غير ديمقراطية وحسب، بل عدوانية توسعية مع أجندة ثورية تسعى لفرض أيديولوجيتها الدينية في المنطقة وخارجها. ورأى تقرير مركز مجلس السياسة الخارجية الأمريكي أن أنشطة إيران الشريرة تعكس حقيقة جوهر نظامها السياسي القائم، مشدداً على حتمية إسقاطه لإحداث التغيير المطلوب.