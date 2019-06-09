ترامب: اتفاق الهجرة مع المكسيك ناجح جداً بحال التزامها

المصدر: واشنطن،مكسيكو-وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن اتفاق الهجرة الذي تم التوصل إليه مع المكسيك وجنّبها رسوماً جمركية جديدة «سيكون ناجحاً جداً» إذا التزمت مكسيكو تأدية دورها في التصدي للهجرة عبر حدودها.

ترامب يغرد

وأطلق ترامب تغريدة جاء فيها أن «مكسيكو ستبذل جهداً كبيراً، وإن فعلت ذلك، سيكون الاتفاق ناجحاً جداً لكل من الولايات المتحدة والمكسيك».

وشكر الرئيس الأمريكي نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي زار أمس تيغوانا، البلدة المكسيكية التي تقع على الجانب الآخر من الحدود مع سان دييغو في كاليفورنيا.

وتأتي هذه الزيارة في سياق «الاحتفال» بهذا الاتفاق، بعدما كان أوبرادور وفي خضم الأزمة حول الهجرة قد قال إن هذه الزيارة هي «للدفاع عن كرامة» بلده.

وكان ترامب أعلن الليلة قبل الماضية أنّ الولايات المتّحدة توصّلت إلى اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة وبالتالي فإنّ الرسوم الجمركية المشددة التي كان يهدّد بفرضها على مكسيكو «تمّ تعليقها إلى أجل غير مسمّى».

اتفاق عادل

بالمقابل، وصف وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والمكسيك بشأن الهجرة بأنه «عادل». وقال إن الولايات المتحدة والمكسيك ستواصلان المحادثات في هذا الشأن خلال 90 يوماً «إذا تطلب الأمر»، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرغ. وأشار إلى أن المكسيك ستزيد من عمليات إنفاذ القانون التي تستهدف الحد من الهجرة للولايات المتحدة، وأوضح أنه سيتم نشر قوات من الحرس الوطني.