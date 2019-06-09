برايان هوك: إيران تستخدم «فوتوشوب» لخداع العالم بشأن قدراتها العسكرية

المصدر: واشنطن - وكالات

فضح الممثل الأمريكي الخاص بشأن إيران، برايان هوك، الفبركة الإعلامية التي يمارسها النظام الإيراني لخلق انطباع زائف عن قدراته العسكرية، مثل تعديل الصور باستخدام برنامج «فوتوشوب» لإظهار تزايد قوته الصاروخية، وكذلك الادعاء بصناعة طائرات مقاتلة جديدة من خلال نشر صور مُحرّفة لطائرات قديمة.

ونشر حساب «فريق التواصل الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الأميركية» على «تويتر» مقطع فيديو لهوك وهو يشرح التقنيات التي تستخدمها إيران لتعظيم قدراتها العسكرية. وقال هوك: «حرّرت إيران صوراً على برنامج فوتوشوب لعمليات إطلاق صواريخ، لمحاولة إظهار تزايد القدرة الصاروخية».

وأضاف: «كما أنهم حرروا صوراً باستخدام فوتوشوب لطائرات قديمة وحاولوا تمريرها على أنها مقاتلات شبحية جديدة»، في إشارة إلى نماذج خداع إيران للعالم عن طريق التلاعب بالصور والمحتوى.

يشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران كان قد أكد، في مقابلة أخيراً مع «العربية»، أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران حتى تتخلى عن عدائيتها. وأضاف أن البيت الأبيض لا يفرق بين النظام الإيراني والميليشيا التي يسلحها، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية بحق إيران آتت أكلها.

وأشار هوك إلى أن دولاً عدة في الشرق الأوسط تواجه تهديدات من إيران، مشدداً على أن هناك خيارات عدة على الطاولة في واشنطن للتعامل مع تهديدات طهران.