القوات الأفغانية تنفّذ 78 عملية خاصة في يوم واحد

المصدر: كابول - وكالات

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية نفّذت 78 عملية خاصة خلال 24 ساعة، مما أسفر عن مقتل 31 مسلحاً على الأقل وإصابة 17 آخرين، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع إن قوات الأمن نفّذت أيضاً عشر عمليات مشتركة خلال العمليات نفسها. وفي الوقت ذاته، نفّذ سلاح الجو 22 غارة جوية و44 طلعة جوية بدعم من القوات المسلحة. واعتقلت قوات الأمن أيضاً ثلاثة ممن يشتبه في أنهم من المتشددين خلال العمليات، حسب وزارة الدفاع.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن نفّذت العمليات في أقاليم بغلان وزابل وبادغيس وهلمند وغور وقندهار ووردك وكابيسا وهيرات ونمروز.