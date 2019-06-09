التحالف الدولي يراقب النشاط الإيراني جواً

المصدر: Ⅶ بغداد - عراق أحمد

أعلن القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، كينيث مكنزي، عن إعادة وضع طائرات استطلاع لمراقبة الوضع في الخليج والعراق عن كثب.

وقال مكنزي، في تصريحات صحافية من مقر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في بغداد، إنه أعاد وضع طائرات استطلاع لمراقبة الوضع في الخليج والعراق عن كثب.

ولم يستبعد القائد العسكري الأمريكي طلب قوات إضافية لتعزيز الدفاعات ضد الصواريخ الإيرانية أو غيرها من الأسلحة في المنطقة.

واعتبر كانزي أن «من السابق لأوانه استنتاج أن التهديد الإيراني قد زال»، مضيفاً: «لا أعتقد في الواقع أن التهديد قد تضاءل، أعتقد أن التهديد حقيقي للغاية».

وتولى مكنزي، وهو من قدامى المحاربين في العراق وأفغانستان، قيادة القيادة المركزية في أواخر شهر مارس الماضي، قبل وقت قصير من بدء التصعيد الأخير في التوترات مع إيران.