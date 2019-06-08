بوتين: الرئيس الأوكراني لا يملك مواصفات رئيس دولة

المصدر: ■ سان بطرسبورغ - وكالات

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي قد يكون ممثلاً جيداً، لكن نجاحه في أداء دور الرئيس في مسلسل تلفزيوني لا يعني أنه يملك صفات رئيس دولة. وقال الرئيس الروسي خلال أعمال منتدى سان بطرسبورغ رداً على سؤال عن عدم اتصاله بالرئيس الأوكراني الجديد لتهنئته «لا أعرف هذا الشخص، آمل أن نلتقي يوماً».

وتابع بوتين «يبدو أنه متخصص جيد في مجاله. لكن التمثيل شيء، وأن تكون شخصاً فعلياً شيء آخر».

وتابع «لكي تمثل يجب أن تملك الموهبة. لكن لإدارة شؤون الدولة لا بد من مواصفات وبعض الخبرة والمعرفة وإيجاد الوسائل الكفيلة حل المشكلات»، قبل أن يخلص إلى القول «أنا لا أقول إنه لا يملك هذه المواصفات، قد تكون لديه».

وكان الممثل زيلينسكي انتخب رئيساً لأوكرانيا في أبريل الماضي رغم افتقاره تماماً إلى الخبرة السياسية. ولعب دور استاذ جامعي انتخب رئيساً للبلاد في مسلسل تلفزيوني أكسبه شهرة كبيرة. ومع أنه وعد خلال الحملة الانتخابية بتحريك عملية السلام لإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا، وأبدى استعداداً لمناقشة هذه الأزمة مع موسكو بخلاف سلفه بيترو بوروشنكو، فإن العلاقات بين كييف وموسكو لم تسجل تحسناً يذكر.

وبعد انتخاب زيلينسكي وقع بوتين سلسلة من المراسيم التي تسهل حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية ما أثار غضب كييف. وقال بوتين إنه ينتظر «بوادر نجاح في تطبيع العلاقات الروسية الأوكرانية» لتوجيه التهنئة له بانتخابه رئيساً. وتوعد زيلينسكي أمس برد «قاس» بعدما قتل جنديان أوكرانيان وأصيب ثمانية آخرون بجروح ليل الخميس في شرق البلاد.