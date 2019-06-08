قطاع البتروكيماويات الإيراني تحت طائلة العقوبات الأمريكية

المصدر: ■ واشنطن، طهران ـ وكالات

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية أضخم مجموعة للبتروكيماويات في إيران، تحت طائلة العقوبات وذلك بسبب دعمها المالي للحرس الثوري، الذي يعمل على زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن عقوبات جديدة تفرضها واشنطن، تستهدف قطاع البتروكيماويات الإيراني، بما في ذلك أضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في البلاد، وذلك لدعمها المالي للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الوزارة إن الإجراء «يستهدف الحد من تمويل أكبر شركة بتروكيماويات في إيران وأكثرها ربحاً، ويشمل 39 فرعاً ووكيلاً لها في الخارج». وأشارت إلى أن المجموعة وفروعها تمثل 40 في المئة من إنتاج إيران من البتروكيماويات، و50 في المئة من صادرات هذا القطاع.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله: «باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسة من قطاع البتروكيماويات الإيراني، تقدم الدعم للحرس الثوري». ويعد قطاع البتروكيماويات ثاني قطاع بعد النفط من حيث الإيرادات لإيران، حيث لم يكن مشمولاً بالعقوبات الأمريكية من قبل، في تأكيد جديد أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض عقوبات على طهران.

في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده ستحرم النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها لزعزعة استقرار المنطقة. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن إيران تنفق أموالها على تمويل الإرهاب المتنقل ويجب على نظام طهران التوقف عن ممارسة الإرهاب. وأضاف بولتون، في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، إن ممارسة إيران للإرهاب تزيد من مشكلاتها الاقتصادية، والوضع سوف يذهب من سوء لأسوأ.

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى النظام فرصة لمستقبل أفضل، لكن على النظام أن ينهي ممارسة الإرهاب التي دأب عليها خلال 40 عاماً.

استقالة

أعلنت الحكومة الإيرانية استقالة وزير التربية والتعليم، محمد بطحائي، وذكرت أن ذلك جاء بسبب عزمه على المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، بينما ذكرت بعض وسائل الإعلام استقالة بطحائي أنها جاءت على خلفية خلافات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. وأفادت وكالة «نادي المراسلين الشباب»، بأن وزير التعليم استقال بسبب «عدم اهتمام الحكومة بقضايا المعلمين والأعباء المالية مثل الترقيات». بدورها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا»، أمس، عن مكتب الناطق باسم الحكومة أن الرئيس روحاني وافق على استقالة بطحائي قبل الموعد المقرر لتسجيل الأسماء لخوض انتخابات البرلمان. وأكدت الوكالة أنه سیتم الإعلان من قبل رئاسة الجمهورية عمن سيتولى منصب وزير التربية والتعليم بالوكالة اليوم السبت.