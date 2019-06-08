أمريكا تمهل تركيا حتى نهاية يوليو للعدول عن صفقة «S400» الروسية

المصدر: ■ واشنطن ـ وكالات

أمهلت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاغون» أنقرة حتى 31 يوليو للعدول عن صفقة صواريخ S 400 الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أبلغت تركيا بأنها تنوي إلغاء بيعها طائرات «إف - 35» المقاتلة إذا مضت الحكومة التركية قدماً في شراء منظومة روسية للدفاع الصاروخي.

وبعث القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان برسالة إلى تركيا مفادها أن جميع فاعليات تدريب الطيارين الأتراك على هذا الطراز من الطائرات سوف تنتهي بحول 31 يوليو المقبل. ويتعين على جميع العسكريين الأتراك المرتبطين ببرنامج الطائرات «إف - 35» مغادرة الولايات المتحدة بحلول نهاية ذلك الشهر. كما ورد في رسالة شاناهان إلى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه لن يتم السماح لتركيا بتسلم آخر دفعة من طائرات «إف - 35» كانت اشترتها، والتي تضم 4 طائرات.

وتعد الرسالة أحدث حلقة في نزاع مستمر بشأن قرار تركيا شراء منظومة «إس - 400» الروسية. وكانت واشنطن حذرت أنقرة مراراً من أن المنظومة الروسية تعتبر تهديداً على الطائرات «إف - 35».

وكان مسؤولان أمريكيان قد أكدا في وقت سابق أن الولايات المتحدة قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك، الذين كان من المقرر استقبالهم في الولايات المتحدة للتدريب على المقاتلات، وذلك في مؤشر واضح على تصاعد الخلاف بخصوص اعتزام أنقرة شراء دفاعات جوية روسية.

ودخلت تركيا والولايات المتحدة، الشريكتان في حلف شمال الأطلسي، في نزاع معلن منذ شهور بسبب طلبية تركية لشراء منظومة إس-400 الدفاعية الروسية التي ترى فيها واشنطن تهديداً لمقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» وتعتزم تركيا شراءها أيضاً.

ويتدرب 4 طيارين أتراك حالياً في قاعدة «لوك». وهناك طياران تركيان إضافيان في القاعدة يقومان بالتدريس. وبخلاف هؤلاء العسكريين الأتراك الستة، قال الجيش الأمريكي إن هناك 20 تركياً من العاملين في صيانة الطائرات موجودون في القاعدة ويخضعون للتدريب.

تسليم

كشف رئيس مجموعة «روستيك» الروسية، سيرغي تشيميزوف، أن موسكو ستبدأ في تسليم أنظمة صواريخ «إس 400» لأنقرة خلال شهرين. ونقلت وكالة «إنتر فاكس» للأنباء عن تشيميزوف قوله، إن روسيا أنهت إطلاع الخبراء الأتراك على إرشادات استعمال أنظمة إس-400.