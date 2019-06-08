المصدر: واشنطن، طهران - وكالات

فرضت أمريكا عقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات في إيران، بسبب صلاتها بالحرس الثوري. وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده ستحرم النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها لزعزعة استقرار المنطقة.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الإجراء يشمل 39 فرعاً ووكيلاً للمجموعة في الخارج، لافتة إلى أنها تمثل 40% من إنتاج إيران من البتروكيماويات و50% من صادرات هذا القطاع.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن إيران تنفق أموالها على تمويل الإرهاب المتنقل ويجب على نظام طهران التوقف عن ممارسة الإرهاب. وأضاف بولتون، في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، إن ممارسة إيران للإرهاب تزيد من مشكلاتها الاقتصادية، والوضع سوف يذهب من سوء لأسوأ. وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى النظام فرصة لمستقبل أفضل، لكن على النظام أن ينهي ممارسة الإرهاب التي دأب عليها خلال 40 عاماً.