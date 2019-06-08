محاكمة متهمين على صلة بهجوم شارلي إبدو أبريل المقبل

المصدر: باريس ـ وكالات

قال مصدر قضائي فرنسي، إن متهمين يشتبه بصلتهم بمنفذي الهجمات الإرهابية على صحيفة شارلي إبدو ومنطقة باريس في يناير 2015 سيمثلون أمام المحكمة من أبريل حتى يوليو 2020. وتنظر محكمة جنائية خاصة في باريس في الدعوى بحق 14 شخصاً متهمين بتقديم المساعدة للمهاجمين الذين قتلوا 17 شخصاً في سلسلة هجمات على مدى ثلاثة أيام.

ومن بين الضحايا 12 شخصاً قتلوا في مكاتب صحيفة شارلي إبدو الأسبوعية، بنيران شريف كواشي وشقيقه سعيد في 7 يناير 2015. وفي اليومين التاليين، قتل مسلح ثالث، هو أحمدي كوليبالي، شرطية شابة وأربعة أشخاص في متجر يهودي.

وأردت الشرطة المسلحين الثلاثة.

ويمثل المشتبه بهم أمام المحكمة بتهمة تقديم المساعدة اللوجستية للمهاجمين. وكان المهاجمون الثلاثة قد بايعوا جماعات إرهابية.