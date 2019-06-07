واشنطن تمهل تركيا حتى نهاية يوليو للعدول عن شراء صواريخ إس-400 الروسية

المصدر: أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها تعطي تركيا مهلة حتى نهاية شهر يوليو للعدول عن شراء الصواريخ الروسية من نوع إس-400.

وقالت ألين لورد، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، إنه في حال لم تتخل تركيا بحلول الحادي والثلاثين من يوليو عن شراء نظام إس-400، فإن الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في الولايات المتحدة على طائرات إف-35 سيطردون، وستلغى عقود الباطن الممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات إف-35.

وبررت المسؤولة الأمريكية هذا الإنذار بكون تركيا أرسلت جنودا الى روسيا للتدرب على استخدام صواريخ إس-400.

والمعروف أن الولايات المتحدة وتركيا عضوان في الحلف الأطلسي.

يأتي هذا الموقف الأمريكي بعد ثلاثة أيام من تصريحات جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد فيها عدم التراجع عن الحصول على منظومة الصواريخ الروسية، مشيراً الى أن تركيا لن تفكر في شراء نظام باتريوت الأمركي المضاد للصواريخ، ما لم تكن شروط العقد منافسة لتلك الواردة في عقد صواريخ إس-400 مع روسيا.

وقال إردوغان يومها "إلا أننا مع الأسف لم نتلق اقتراحات ايجابية من الطرف الاميركي بشأن الباتريوت".

من جهته، قال وزير الدفاع الامريكي بالوكالة باتريك شاناهان إنه وجه رسالة الى نظيره التركي خلوصي أكار لإعلامه بقراراته، وأوضح في تصريح صحافي أن العرض الأمريكي بشأن الباتريوت "مغر جدا".