تونس والنيجر وفيتنام واستونيا وسانت فنسنت أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن

المصدر: وام

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم تونس و النيجر و فيتنام و أستونيا و سانت فنسنت و جزر غرينادين كأعضاء غير دائمين جدد في مجلس الأمن الدولي لولاية تمتد عامين اعتبارا من أول يناير 2020.

وعبر الاقتراع السري المسجل - الذي شاركت فيه 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، حصلت تونس على 191 صوتا و فيتنام على 192 والنيجر على 191 صوتا عن المجموعات الأفريقية والأسيوية والمحيط الهادي، بينما حصلت أستونيا عن مجموعة أوروبا الشرقية على 132 صوتا وسانت فنسنت وجزر غرينادين على 185 صوتا عن مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ومن المقرر أن تباشر هذه الدول الخمس المنتخبة دورة عملها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي اعتبارا من مطلع يناير المقبل بدلا عن الدول الأعضاء غير الدائمة الخمس المنتهية عضويتها مع نهاية هذا العام وهي الكويت وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وبيرو و بولندا.

وتشمل قائمة الدول الخمس الآخرى غير دائمة العضوية المتواصلة عضويتها للعام المقبل كلا من ألمانيا وبلجيكا وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتنتهي ولايتها مع نهاية العام 2020.

ويتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، ولديه 15 عضوا خمسة منهم دائمون يتمتعون بحق النقض (الفيتو) هم الولايات المتحدة و الصين و فرنسا و روسيا و بريطانيا بينما لكل عضو من الأعضاء العشرة الآخرى غير الدائمين صوت واحد.

ويأخذ مجلس الأمن زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلام أو عمل عدواني، ويدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية ويوصي بطرق التكيف أو شروط التسوية، وفي بعض الحالات يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إلى فرض جزاءات أو حتى السماح باستخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما.