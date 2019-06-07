حادث بين سفن حربية أمريكية وروسية في بحر الصين

المصدر: أ ف ب

اقترب طراد أمريكي ومدمرة روسية من بعضهما البعض بشكل خطير "الجمعة" في بحر الصين، كما ذكر الجيشان الروسي والأمريكي اللذان يلقي كل منهما على الآخر مسؤولية الحادث.

وذكر الجهاز الصحافي للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، في بيان نقلته وكالات الانباء الروسية، "في جنوب شرق بحر الصين غيرت السفينة "يو اس اس تشانسلورزفيل" فجأة مسارها، وقطعت طريق المدمرة الروسية "الأدميرال فينوغرادوف" على بعد 50 مترا فقط من السفينة".

واوضح الجيش الروسي "لتجنب الاصطدام، اضطر طاقم الأدميرال فينوغرادوف إلى القيام بمناورة طارئة".

واوضح الجيش الروسي إنه تم إصدار مذكرة احتجاج ضد الطراد الأمريكي، مشيراً الى "الطابع غير المقبول لمثل هذه الأعمال".

ورد الأسطول الأمريكي السابع في بيان باتهام السفينة الروسية بالقيام ب "مناورة خطيرة" و "غير احترافية".

واضاف البيان ان "تشانسيلورزفيل كانت تستعيد مروحيتها بسرعة مستقرة عندما قامت السفينة الروسية بمناورة".

واوضح البيان ان "هذا العمل الخطير أجبر تشانسيلورزفيل على التراجع والمناورة."

