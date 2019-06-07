قوات الأمن بمالاوي تفرّق مطالبين بتنحي الرئيس

المصدر: Ⅶ ليلونجوي ـ رويترز

استخدمت الشرطة في مالاوي، أمس، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة الرئيس بعد انتخابات يقولون إنها مزورة في تصعيد لرد السلطات على الاحتجاجات التي بدأت قبل أيام. وقال شاهد، إن الآلاف من أنصار المعارضة نزلوا إلى الشوارع في العاصمة ليلونجوي، وقامت مجموعة منهم باحتلال مجمع يضم مقر الرئاسة ومكاتب حكومية لليوم الثالث. وقال محتجون، إن الشرطة أطلقت عليهم الرصاص الحي أيضاً. وقال الناطق باسم الشرطة جيمس كادادزيرا، إن طفلاً «أصيب عرضاً بطلقة» لكنه نجا دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.