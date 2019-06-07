الأمم المتحدة: تلوّث الطعام يحصد 420 ألف حالة وفاة سنوياً

المصدر: Ⅶ جنيف - وام

أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن ما يقدر بحوالي 600 مليون شخص - أي شخص من كل عشرة أشخاص في العالم - يمرضون سنوياً بسبب تلوث الأغذية، بينما يموت ما يقدر بحوالي 420 ألف شخص بعد تناول طعام ملوث بالبكتريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الغذاء غير الآمن يعيق التنمية في العديد من الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي تخسر حوالي 95 مليار دولار في الإنتاجية المرتبطة بالمرض والعجز والوفاة المبكرة. جاء ذلك في تقرير المنظمة بمناسبة احتفالها، اليوم الجمعة، وللمرة الأولى باليوم العالمي لسلامة الأغذية.

وأوضح التقرير، أن سلامة الغذاء يسهم في الأمن الغذائي وصحة الإنسان والازدهار الاقتصادي والزراعة والوصول إلى الأسواق والسياحة والتنمية المستدامة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى تعاونها مع منظمة الأغذية والزراعة «فاو» لمساعدة البلدان على منع المخاطر وإدارتها والاستجابة لها على امتداد سلسلة الإمداد الغذائي والعمل مع منتجي الأغذية وبائعيها والسلطات التنظيمية وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني سواء تم إنتاج الغذاء محلياً أو استيراده.