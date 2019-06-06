أول صور لمنفذ "مذبحة المسجدين" في نيوزيلندا

المصدر: وكالات

نشرت وسائل إعلام دولية لأول مرة صوراً تظهر وجه برينتون تارانت، منفذ مذبحة مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا، والتي راح ضحيتها أكثر من 51 مصليا، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة قراراً بالسماح لوسائل الإعلام بنشر صوره.

ونقل عن مختصين قانونيين أن قرار رئيس المحكمة النيوزيلندية العليا رفع الحظر عن نشر صور المتهم بتنفيذ هجوم المسجدين، جاء لضرورة الشفافية وحتى يتسنى لشهود العيان التعرف على المتهم استنادا إلى تجربتهم الشخصية لا الصور الصحفية.

وكان 51 مصلياً استشهدوا وأصيب عدد آخر، جراء هجوم مسلح استهدف مسجدين نفذه تارانت أثناء صلاة الجمعة في منتصف مارس الماضي، وذلك بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.