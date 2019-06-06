تايوان تؤكد طلب شراء أسلحة من الولايات المتحدة

المصدر: (أ ف ب)

أعلنت تايوان الخميس إنها تأمل في شراء صواريخ محمولة ودبابات متطورة من الولايات المتحدة، ضمن مساعيها تحديث معداتها المتقادمة وتعزيز قدراتها الدفاعية أمام الصين.

وطلبت وزارة الدفاع رسميا شراء 108 دبابات أبرامز طراز إم.ا.إيه.2 وأكثر من 1500 من الصواريخ المضادة للدبابات طراز جافلين وتاو، و250 صاروخا مضادا للطائرات تحمل على الكتف طراز ستينغر، بحسب بيان للوزارة.

وأضاف البيان الطلب يجري "بشكل طبيعي".

وكانت الحكومة الأميركية قد أبلغت الكونغرس بشكل غير رسمي خطتها بيع المعدات العسكرية في صفقة تبلغ قيمتها ملياري دولار، وفق وكالة بلومبيرغ الاخبارية.

وقالت بكين إن لديها "مخاوف جدية" بشأن عملية البيع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ في مؤتمر صحافي روتيني "شددنا مرارا على الولايات المتحدة أن تعي بالكامل الطبيعة الحساسة جدا والمضرة، لقرارها بيع أسلحة لتايوان، وان تلتزم بمبدأ الصين الواحدة".