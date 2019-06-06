ترامب: علاقتي بماكرون "استثنائية"

المصدر: (أ ف ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن علاقاته بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون "استثنائية".

وصرّح ترامب خلال لقاء مع الرئيس الفرنسي في كاين في النورماندي (شمال غرب فرنسا) أن "العلاقات بينكم وبيني، والعلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة استثنائية". وردّ ماكرون عليه بالقول "أنا حريص على العلاقة التاريخية" التي تجمع فرنسا والولايات المتحدة.

إلى ذلك هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بفرض رسوم أخرى على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار "على الأقل"، لكنه قال إنه يعتقد أن الصين والمكسيك تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة.

وأبلغ ترامب الصحفيين اليوم الخميس "في محادثاتنا مع الصين، يحدث كثير من الأمور المثيرة للاهتمام. سنرى ما سيحدث... قد أزيد 300 مليار دولار أخرى على الأقل، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب"، دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.