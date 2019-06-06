غوتيريس: فكرت في بيع منزلي لسد عجز الأمم المتحدة

المصدر: Ⅶ نيويورك ـ وكالات

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أول من أمس، أنه فكّر في بيع منزله في مانهاتن بنيويورك للمساعدة في سد عجز ميزانية الأمم المتحدة.

وعرض غوتيريس مقترحه أمام دبلوماسيين لسد عجز مقداره 1.5 مليار دولار في ميزانية عمليات حفظ السلام وآخر مقداره 492 مليون دولار في ميزانية الأمم المتحدة العادية من جراء عدم تسديد عدد من الدول الأعضاء إسهاماتها. وقال غوتيريس، الذي تولى الأمانة العامة للهيئة الدولية في يناير 2017: «أول ما فعلته لدى وصولي هو السؤال عما إذا بإمكاني بيع المنزل». وأضاف أمام لجنة ميزانية الأمم المتحدة: «لست بصدد المزاح، إنها حقيقة».

ومنزل الأمين العام للأمم المتحدة في وسط مانهاتن المكون من 4 طبقات مع حديقة مطلة على نهر إيست ريف، يقع في حي ساتون الراقي، وتقدر قيمته بعشرات ملايين الدولارات.