أردوغان: لا تراجع عن صفقة «إس-400»

المصدر: إسطنبول - أ.ف.ب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق الذي أبرمته مع روسيا لشراء منظومة صواريخ «إس-400» الدفاعية رغم الضغوط الأميركية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عنه قوله: «اتفقنا (مع روسيا). نحن عازمون. لا تراجع عن ذلك». وأفاد أنه أبلغ الولايات المتحدة بأن أنقرة لن تتخذ خطوات لشراء صواريخ «باتريوت»، إلا إذا كانت شروط التسليم «جيدة» كتلك الواردة في اتفاق بلاده مع روسيا. وأضاف: «لكن للأسف لم نحصل على عرض إيجابي من الجانب الأميركي في ما يتعلق (بصواريخ) باتريوت كما كان الحال بالنسبة لإس-400 الروسية».

وشكلت رغبة أنقرة في شراء منظومة «إس-400» الروسية مصدر خلاف أساسياً بين تركيا والولايات المتحدة (المنضويتان في حلف شمال الأطلسي)، ودفعت واشنطن إلى التهديد بفرض عقوبات.