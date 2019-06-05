ترامب: سنمنع إيران من «النووي» وتمويل الإرهاب

المصدر: Ⅶ لندن - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وبريطانيا عازمتان على منع إيران من تطوير أسلحة نووية ووقف تمويلها للإرهاب.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن انتشار الأسلحة النووية أكبر تهديد نواجهه، مشيراً إلى أن بلاده عازمة مع بريطانيا على منع النظام الإيراني من حيازة أسلحة نووية ووقف تمويله الإرهاب.

في المقابل، قالت ماي إن لندن تتفق مع واشنطن بشأن تحقيق الأهداف المتعلقة بالملف الإيراني. وأوضحت أن بريطانيا لا تريد أن يستمر التصعيد بين واشنطن وطهران.

وتصاعد التوتر بين بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو الجاري، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات «أبراهم لينكولن» ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز «بي 52»، كما أعلنت اعتزامها على إرسال 1500 جندي إلى المنطقة.

وفي مايو 2018، سحب الرئيس الأميركي بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الست العالمية مع إيران، وأعاد فرض عقوبات صارمة ضدها بسبب برنامجها الصاروخي والنووي، ودورها في زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

اتفاق تجاري

وفي ملفات أخرى، توقّع ترامب أن تتوصل الولايات المتحدة إلى «اتفاق تجاري مهم للغاية» مع بريطانيا بعد بريكست.

وقال ترامب: «أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق تجاري مهم للغاية. سيكون اتفاقاً منصفاً جداً. نريد إنجازه وسننجزه». وعلى الرغم من انتقاده مراراً استراتيجية ماي بشأن بريكست، فإن ترامب قال إنها قامت بـ«عمل رائع». وأعرب ترامب عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن مجموعة هواوي. وتهدد واشنطن الحلفاء في الغرب بالحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية إذا أشركوا هواوي في شبكات الجيل الخامس. وسعى الرئيس الأميركي في اليوم الثاني من زيارة دولة يجريها لبريطانيا إلى التقرّب من مرشّحين لخلافة ماي. وأجرى محادثة هاتفية «ودية وبناءة» مع وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، بحسب ما أفاد مصدر مقرّب من رئيس بلدية لندن السابق.

شارة بدء

وأعلن ترامب أنه رفض طلب زعيم المعارضة العمالية البريطانية جيريمي كوربن عقد لقاء معه، نافياً قيام تظاهرات حاشدة ضدّه، ومنتقداً كوربن الذي دعا إلى احتجاجات ضد زيارة الرئيس الأمريكي لبريطانيا. وعلى مقربة من موقع اجتماع ترامب وماي، أطلق ناشطون يساريون بالوناً برتقالي اللون يُظهر ترامب كرضيع يرتدي حفاضة خلال مسيرة أمام مبنى البرلمان في لندن أوقفت حركة السير في العاصمة. وشكّل إطلاق البالون شارة بدء تظاهرات يتوقع أن تكون حاشدة ضد سيد البيت الأبيض.

شراء تكنولوجيا

كشف تقرير استخباراتي ألماني أن إيران تسعى بطرق غير مشروعة لشراء تكنولوجيا تسهم في تصنيع ترسانة دمار شامل، تشمل أسلحة نووية. وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن تقريراً مكوّناً من 206 صفحة زعم أن إيران تحاول الحصول على معلومات عن كيفية الحصول على هذه التكنولوجيا. وصدر التقرير الألماني بعد أيام من إعلان ولاية بافاريا الألمانية أن إيران «تبذل جهوداً لتوسيع ترسانتها التقليدية من الأسلحة بأسلحة دمار شامل». وبحسب ما نقلت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، فإن المخابرات في بافاريا تُعرّف هذه الأسلحة بأنها ذات طبيعة نووية وبيولوجية وكيميائية. برلين - وكالات