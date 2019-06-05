بيونغيانغ لواشنطن: لصبرنا حدود

المصدر: سيئول - رويترز

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أمس، إن كوريا الشمالية حذرت الولايات المتحدة من احتمال تعرض الاتفاقات التي توصل إليها زعيما البلدين في سنغافورة العام الماضي للخطر، بسبب ضغط واشنطن المستمر بلا داعٍ على بيونغيانغ للتخلص من أسلحتها النووية.

وجاء البيان بعدما ذكرت وسائل إعلام أن كوريا الشمالية عاقبت بعض أعضاء فريقها الذي قاد التفاوض مع الولايات المتحدة قبل فشل القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي في فبراير.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، لم يذكر اسمه، في بيان: «ننصح الولايات المتحدة جيداً بأن تغير طريقة حساباتها الحالية وترد على طلبنا في أسرع وقت ممكن، لصبرنا حدود». وقالت كوريا الشمالية إنها ستواصل الالتزام بالبيان المشترك ما دامت الولايات المتحدة قادرة على إيجاد منهج بناء.