هجوم انتحاري فاشل على مركز للشرطة في إندونيسيا

المصدر: Ⅶ جاكرتا-وكالات

أعلنت السلطات الإندونيسية،أمس، أن متشدداً إندونيسياً يشتبه بأنه متأثر بتنظيم داعش أصيب بجروح بالغة لدى محاولته تفجير نفسه خارج مركز شرطة. ووقع الهجوم في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية فيما تستعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان إلى الاحتفال بعيد الفطر، اليوم الأربعاء.

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو: «كان مفجراً انتحارياً». ونقل المشتبه به إلى المستشفى بعد إصابته بجروح في اليد اليمنى والبطن. ولم ترد أنباء بوقوع إصابات أخرى عندما فجر الشاب البالغ من العمر 22 عاماً ما وصفتها الشرطة بمواد ناسفة منخفضة الجودة في مقاطعة جاوة الوسطى. وأضاف براسيتيو «إذا تعافى بشكل كامل فسنجري مزيداً من التحريات لمعرفة دوافعه»، مضيفاً أن المشتبه به اطلع على فكر تنظيم داعش.

وألقت شرطة مكافحة الإرهاب القبض على مئات الأشخاص الذين يشتبه أنهم متشددون بعد سلسلة تفجيرات انتحارية استهدفت كنائس ومراكز شرطة في مدينة سورابايا.