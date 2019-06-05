أوكرانيا تتهم روسيا بالفشل في وقف «الإرهاب»

المصدر: Ⅶ لاهاي - أ.ف.ب

اتهمت أوكرانيا روسيا بعدم التحرك لمنع ما وصفته بـ«الأعمال الإرهابية» التي يرتكبها الانفصاليون الموالون لموسكو في شرق أوكرانيا، بما فيها إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الماليزية في 2014.

جاء ذلك في إفادة لنائبة وزير خارجية أوكرانيا، اولينا زيركال، أمام القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي في اليوم الثاني من المرافعات في القضية التي رفعتها كييف ضد موسكو.

وقالت روسيا، أول من أمس، إن أوكرانيا لم تقدم أية أدلة ضدها ودعت المحكمة إلى رفض القضية. وردت زيركال بإلقاء اللوم على روسيا في الإخفاق في وقف العنف الدموي في أوكرانيا.

وقتل جميع ركاب الطائرة الماليزية وعددهم 298 راكباً. ورفعت أوكرانيا قضية ضد روسيا في 2017 بموجب القانون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب.

وتسعى إلى الحصول على تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها هجمات على المدنيين قالت إن الانفصاليين نفذوها في شرق أوكرانيا بما في ذلك إسقاط الطائرة الماليزية.