مندوب نيجيريا رئيساً للجمعية الأممية

المصدر: Ⅶ نيويورك - وام

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بالتزكية المندوب الدائم لنيجيريا تيجاني محمد باندي، رئيساً لدورتها الـ74 المزمع انعقاد الجزء الرفيع لدورتها الاعتيادية في الأسبوع الثالث من سبتمبر المقبل، بحضور العشرات من رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى وزراء خارجية أغلبية الدول الأعضاء فيها في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في جلسة انتخاب رئيس الجمعية العامة التي انعقدت بكامل هيئة أعضاء الأمم المتحدة، باندي بالخبير في العلوم السياسية والإدارة العامة.

وقال: «بصفتك نيجيرياً وأفريقياً، لديك رؤى لا تقدر بثمن في تحديات القارة وبشكل أوسع في التحديات التي يواجهها عالمنا عبر الركائز الثلاث لعملنا السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان».

وأشار إلى أن سبتمبر المقبل سيشهد سلسلة من الاجتماعات الهامة للغاية، بما في ذلك قمة العمل المناخي وقمة أهداف التنمية المستدامة، والاجتماعات رفيعة المستوى حول التغطية الصحية الشاملة، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتمويل التنمية المستدامة.

ثناء

واغتنم الأمين العام الفرصة خلال بيانه لتقديم الثناء للرئيسة الحالية للجمعية العامة، ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس، لافتاً لعملها المتميز الذي بذلته كرئيسة للدورة الثالثة والسبعين، معرباً عن امتنانه للغاية لدعمها الذي قدمته لاسيما فيما يتصل بإصلاح الأمم المتحدة وقيادتها الشاملة لهذه الهيئة.

من جهتهم، أدلى رؤساء المجموعات الجغرافية بالإضافة إلى ممثل الولايات المتحدة البلد المضيف لمقر الأمم المتحدة، بيانات ترحيبية وتهنئة للبروفيسور محمد باندي لانتخابه رئيساً للدورة الـ 74 للجمعية العامة، مبدين استعداد مجموعاتهم للتعاون معه خلال رئاسته.

نواب الرئيس

كما تم انتخاب نواب الرئيس الـ21 للجمعية العامة، وهم سلطنة عمان وأندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وسنغافورة وأوزبكستان والرأس الأخضر والكونغو، وأثيوبيا وتونس وزيمبابوي وكرواتيا والأرجنتين، وترينيداد وتاباجو، ومالطة وتركيا، إلى جانب الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الروسي والصين.