ترامب يبدأ زيارته لبريطانيا بهجوم على رئيس بلدية لندن

المصدر: Ⅶ لندن - وكالات

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة دولة إلى بريطانيا أمس بهجوم على رئيس بلدية لندن، قبل أن يتوجه إلى قصر بكنغهام لتناول الغداء مع الملكة إليزابيث وبعد تصريحات حول بريكست تتسم بالحساسية.

وفي بداية زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، ترامب وزوجته ميلانيا في قصر بكنغهام قبل تناول الغداء مع الملكة.

ولم تكن طائرة الرئيس الأمريكي قد حطت في لندن عندما وصف ترامب رئيس بلدية لندن صادق خان بـ«الفاشل».

وكتب في تغريدة «صادق خان الذي قام بعمل سيىء للغاية كرئيس لبلدية لندن أدلى بتصريحات شريرة تتعلق بالرئيس الأمريكي »، معتبراً أنه يستحسن أن يركز هذا «الفاشل» على مكافحة الجريمة في لندن.

ووصف ترامب رئيس البلدية بأنه «فاشل كلياً»، موضحاً أنه «يذكرني كثيراً برئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الغبي وغير الكفء الذي قام أيضاً بعمل رهيب لا يعادل نصف طوله». وتابع «على كل حال أتطلع لأن أكون صديقاً كبيراً للمملكة المتحدة».

كما رفع ناشطون من أمس يافطات دعت إلى «التصدي» لترامب و«العنصرية» و«الكراهية» على جسر قبالة مقر السفارة الأمريكية. وخلال زيارته يلتقي ترامب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي استقالت بعد فشلها تطبيق بريكست.

ودان زعيم حزب العمال البريطاني (معارضة) جيريمي كوربن تصريحات ترامب معتبراً أنها «تدخل غير مقبول في ديمقراطيتنا».

وصادق خان يدين باستمرار تصريحات الرئيس الأمريكي وتصرفاته ولن يحضر مأدبة العشاء الاثنين. وقد قاد حملة المعارضة لزيارته وشبه ترامب في مقال الأحد بطغاة أوروبا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

ووصف متحدث باسم خان تغريدات ترامب بأنها «صبيانية» و«لا تليق بمستوى رئيس الولايات المتحدة».

من جهتها أعلنت ماي التي تستقبل ترامب الثلاثاء في 10 داونينغ ستريت قبل أيام من استقالتها المقررة في السابع من الجاري، «علاقتنا عززت أمن وازدهار بلدينا لسنوات وستستمر كذلك للأجيال القادمة».

ستحتل العلاقات التجارية الأساسية لبريطانيا في مرحلة ما بعد بريكست حيزاً كبيراً من المحادثات وإن كان البعض في المملكة المتحدة يخشى ألا تجري الأمور في مصلحة بلدهم. وقال ترامب الأحد «لدينا الإمكانية لنكون شريكاً تجارياً رائعاً للمملكة المتحدة»، مؤكداً استعداده للتفاوض حول اتفاق للتبادل الحر بين البلدين بسرعة.

«توأم بوتين»

قال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو توأم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك وسط نزاع بين ترامب وعمدة لندن صديق خان على موقع تويتر.

وكتب دي بلاسيو على تويتر «ترامب هو توأم بوتين، ولكن رئاسته ستكون أقصر».

وجاءت تغريدة دي بلاسيو ردا على تغريدة لترامب قال فيها إن خان «توأم دي بلاسيو ولكن أقصر» ووصف أول عمدة مسلم للندن بأنه «فاشل تماماً».

ويقوم دي بلاسي بحملة انتخابية للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 مما يعني أنه قد يكون منافساً محتملاً لترامب. لندن - د.ب.أ