4 قتلى بتفجير استهدف حافلة حكومية في كابول

المصدر: Ⅶ كابول - وكالات

قتل خمسة أشخاص على الأقل، أمس، جرّاء انفجار قنبلة لدى مرور حافلة تحمل موظفين حكوميين في كابول، وفق ما قال مسؤول، غداة سلسلة هجمات في العاصمة استهدف أحدها حافلة كذلك.

وكانت الحافلة تقل عمالاً بعد مغادرتهم وكالة رقابة حكومية قبيل عطلة عيد الفطر عندما انفجرت القنبلة. وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، بأن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 10 بجروح، مشيراً إلى أنهم جميعاً من المدنيين. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد يوم من مقتل شخصين وإصابة العشرات بجروح إثر سلسلة تفجيرات في كابول استهدفت مدنيين وطال أحدها حافلة جامعية. وكثيراً ما تستهدف هجمات تتم خلال ساعة الذروة في كابول حافلات تقل موظفين حكوميين.