ترامب: على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق

المصدر: كابول- د.ب.أ

ذكر مسؤولون أمس أن سبعة أشخاص، من بينهم خمسة رجال شرطة، قُتلوا في سلسلة من التفجيرات التي وقعت في العاصمة الأفغانية، كابول وإقليم غزني جنوب شرق أفغانستان.

وقُتل شخصان في انفجارين، أعلن تنظيم «داعش» المسؤولية عنهما في مدينة كابول صباح أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية، وحيد الله ميار، إن 24 شخصاً أصيبوا في الانفجارين اللذين وقعا في حي غربي بالمدينة.

وذكر المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز أن قنبلة مغناطيسية وضعت في حافلة تقل طلاب إحدى الجامعات انفجرت، أعقبها بانفجارين آخرين في نفس المنطقة، ناجمين عن عبوات ناسفة تم زرعها سابقاً.

وأدان الرئيس الأفغاني، أشرف غني الهجوم. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرات.

جاء الهجوم بعد هجوم انتحاري لداعش وقع يوم الخميس الماضي وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 17 آخرين في مدخل جامعة عسكرية في كابول.