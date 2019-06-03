وساطة يابانية بين واشنطن وطهران

المصدر: طوكيو - وكالات

قالت صحيفة يابانية، إن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، سيبدأ وساطة بين طهران وواشنطن، اللتين تصاعد التوتر بينهما في الأسابيع الأخيرة، وسط خشية من تطور ذلك لمواجهة عسكرية. وأوضحت صحيفة «ماينيتشي شيمبون» واسعة الانتشار في اليابان أن آبي سيجري محادثات في طهران مع مرشد النظام، علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني.

ومن المقرر أن يصل آبي إلى إيران في زيارة دولة بين 12-14 يونيو الجاري، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر حكومية. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زار اليابان، الأسبوع الماضي، وقال إنه منفتح على إجراء محادثات مع طهران، فيما بدا أنه ضوء أخضر لليابانيين كي يتحركوا كوسطاء مع الإيرانيين، بحسب الصحيفة.

كما أعلن وزير الخارجية السويسري، إجناسيو كاسيس، أمس، أن بلاده تعمل على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للتخفيف من حدة التوتر بينهما في الشرق الأوسط.

وقال كاسيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو بجنيف: ليس لدينا أي استنتاجات بعد بشأن ما إذا كانت إيران خالفت الاتفاق النووي المبرم معها عام 2015.