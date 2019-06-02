وفاة امرأة وطفل إثر غرق قارب مهاجرين قبالة الشواطئ الليبية

توفي طفل وامرأة إثر غرق قارب الأحد كان يقل 75 مهاجرا قبالة السواحل الليبية شرق العاصمة طرابلس، حسب ما أفاد المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم.

وقال العميد قاسم في تصريح لوكالة فرانس برس الأحد، إن "دورية لخفر السواحل تمكنت من انتشال إثنين من المهاجرين (إمرأة وطفل) وإنقاذ 73 مهاجرا من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قارب منكوب على مسافة 14 ميلا شمال القره بوللي" التي تقع على بعد 55 كلم شرق العاصمة طرابلس.

وأوضح أنه "عند وصول الدورية لموقع القارب وجدوه مثقوبا وقد سرق محركه".

ومن بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم 25 امرأة وثمانية أطفال، حسب المتحدث نفسه الذي أوضح أن جنسياتهم توزعت بين ساحل العاج ونيجيريا والسودان، وقد نقل الناجون الى مركز في تاجوراء في الضاحية الشرقية للعاصمة، حسب المتحدث نفسه.