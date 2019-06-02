إيران تشترط "تغيير سلوك" أمريكا للموافقة على التفاوض

المصدر: ا ف ب

اشترطت ايران الاحد أن "تغير الولايات المتحدة سلوكها" في شكل ملحوظ للموافقة على التفاوض معها، وذلك بعدما ابدى وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو استعداد بلاده للتحاور مع طهران "من دون شروط مسبقة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس الموسوي إن "التغيير الشامل لسلوك الولايات المتحدة وأفعالها ازاء الامة الايرانية هو المعيار" الذي سيؤخذ في الاعتبار قبل أي تفاوض محتمل.

واضاف ان " ايران لا تأخذ في الاعتبار لعبا على الكلمات واستخداما للهجة جديدة من أجل التعبير عن اهداف سرية".

وتابع المتحدث كما نقل عنه بيان للخارجية أن "تركيز بومبيو على مواصلة اكبر قدر من الضغط على ايران يظهر استمرار السلوك الخاطىء نفسه الذي ينبغي تصحيحه".