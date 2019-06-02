تحديد هُوية منفذ وضحايا اعتداء فيرجينيا بيتش

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت شرطة فرجينيا بيتش اسم المسلح الذي قتل 12 شخصاً وأصاب 4 آخرين في مبنى للإدارة المحلية أول من أمس، وقالت إنه يدعى دواين كرادوك وإنه مهندس ساخط يعمل في إدارة المدينة.

وقُتل كرادوك في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بعدما فتح النار في المبنى. وقال مسؤولون إن جميع الضحايا كانوا موظفين بالإدارة المحلية في فرجينيا بيتش باستثناء واحد كان متعاقداً يطلب تصريحاً. وقال جيمس سيرفيرا، قائد شرطة فرجينيا بيتش، خلال مؤتمر صحفي إنه سيذكر اسم المسلح مرة واحدة فقط لأن سلطات المدينة تريد التركيز على الضحايا.

وأضاف أن كرادوك كان يعمل في إدارة المرافق العامة بالمدينة منذ نحو 15 عاماً. وامتنع سيرفيرا عن ذكر أي دافع محتمل للجريمة لكنه قال إنهم ضبطوا أسلحة أخرى في مكان الحادث وفي منزل المشتبه به.

وحددت السلطات في فرجينيا بيتش أمس هوية الـ 12 شخصاً ضحايا الاعتداء. وقال ديف هانسن، مدير مبنى المدينة في مؤتمر صحفي، إن جميع الضحايا، باستثناء أحدهم، عملوا في مبنى مدينة فيرجينيا بيتش، وهي مدينة ساحلية تقع جنوب شرقي ولاية فرجينيا.

وقال رئيس الشرطة جيمس سيربيرا إن المسلح، الذي عمل مهندساً في البلدية لمدة 15 عاماً، سيتم تحديد هُويته علناً مرة واحدة فقط، باسم ديوين كرادوك. وبالإضافة إلى القتلى أصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة جراء إطلاق النار.