إصابة 19 شخصا في انفجارين بمصنع للمتفجرات في روسيا

المصدر: د ب ا

وقع انفجاران شديدان بمواد متفجرة في مصنع بمدينة دزيرجينسك الروسية اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" استنادا إلى بيانات سلطات الصحة في المنطقة أن الانفجارين أسفرا عن إصابة 19 شخصا، على الأقل.

وتحدثت وسائل إعلام روسية عن سحب دخان كثيفة ونيران جراء الانفجارين.

وبحسب التقارير، وقع الانفجاران في مصنع للمواد المتفجرة، وأشارت تقارير أخرى إلى أنه مصنع للذخيرة.

ووفقا للتقارير، تسبب الانفجاران في تدمير أجزاء كبيرة من المصنع. وأوضحت لقطات فيديو أصوات ارتجاجات شديدة.

ودعت السلطات سكان المدينة بإبقاء نوافذهم مغلقة.

وتحدثت تقارير أخرى عن وقوع المزيد من الانفجارات.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" أن محافظ المدينة، جليب نيكيتين، شكل لجنة خاصة لتحديد ملابسات الحادث، مضيفة أنه ذهب إلى موقع الحادث.

ولم يتضح بعد سبب وقوع الانفجارين.

وبحسب تقارير إعلامية، ينتج المصنع مواد متفجرة لأغراض عسكرية ومدنية.

وتقع مدينة دزيرجينسك على بعد نحو 400 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة موسكو.

وتقع في روسيا حوادث مروعة على نحو متكرر تسفر عن الكثير من القتلى والجرحى، والسبب في مثل هذه الحوادث هو في الغالب عدم الالتزام بتدابير أمنية أساسية.