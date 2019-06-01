ترامب يصف تعليقات ميغان ماركل بـ "الكريهة"

المصدر: البيان الإلكتروني

قبل بضعة أيام من قيامه بزيارة إلى لندن، علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تصريحات سابقة لمواطنته وأحدث عضو في العائلة الملكية البريطانية، ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا، بعدما أعلنت اختيارها للمرشحة هيلاري كلينتون قبيل الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

وفي مقابلة مع صحيفة "الصن" البريطانية، سُئل ترامب عن الممثلة الأمريكية ميغان ماركل التي سبق وأن وصفته بـ"مثير للانقسام" قبل انتخابات 2016.

وقالت ميغان حينها إنها ستصوت لصالح هيلاري كلينتون ليس لأنها امرأة، "لكن بالتأكيد لأن ترامب جعل من السهل عليَ عدم اختياره".

وعلق الرئيس الأمريكي على هذا التصريح، قائلا إنه لم يكن على دراية به، مضيفا "لم أكن أعرف ذلك. ماذا أستطيع قوله؟ لم أكن أعرف أنها (كريهة)".

عندما سئل عما إذا كان من الجيد أن يرى "أميرة (أمريكية الأصل)" ضمن العائلة المالكة البريطانية، قال ترامب: "أعتقد أنه أمر لطيف، وأنا متأكد من أنها ستعمل بشكل ممتاز".

وأضاف "ستكون جيدة جدا. أتمنى أن تنجح".

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى لندن، الاثنين المقبل، في زيارة تستغرق 3 أيام، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وسيلتقي برئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي وعدة أفراد من العائلة المالكة، بما في ذلك الملكة إليزابيث، لكن لن يجتمع مع ميغان، و"ربما يكون ذلك أفضل" بعد الاشتباكات اللفظية المتبادلة، بحسب ما قاله برنامج "توداي" الأمريكي.