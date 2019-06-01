أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في النمسا

المصدر: فيينا ـ وام

عيّن رئيس النمسا، ألكسندر فان ديربيلن، رئيسة المحكمة الدستورية العليا بريجيت بيرلين، رئيسة وزراء انتقالية، وكلفها بتشكيل حكومة خبراء مؤقتة تدير شؤون البلاد، حتى تشكيل الحكومة الجديدة بعد إجراء الانتخابات العامة المبكرة المقررة سبتمبر المقبل.

وقال ديربيلين إنه قام باختيار رئيس الوزراء المؤقت بناء على نص الدستور، واعتبر أن رئيس المحكمة الدستورية العليا هو الأكثر ملاءمة لشغل منصب رئيس الوزراء خلال الوقت الراهن. ومن المقرر أن تقوم المستشارة المعينة بعرض أسماء الشخصيات المرشحة لشغل الحقائب الوزارية المختلفة في حكومتها المؤقتة على رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة، حيث عبرت القاضية ديربيلين عن عزمها تشكيل مجلس وزراء يتمتع بخبرة وحساسية سياسية تضمن أداء الواجبات اللازمة لمصلحة الشعب.