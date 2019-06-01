مسلح يقتل رهينتين في سويسرا وينتحر

المصدر: زوريخ - رويترز

قتل رجل سويسري (60 عاماً) أمس رهينتين ثم انتحر بعد مواجهة استمرت ثلاث ساعات.

وقالت الشرطة في زيوريخ إن المسلح الذي لم تذكر اسمه احتجز امرأتين (34 و38 عاماً) في شقة سكنية جنوب غرب المدينة ما دفع الشرطة لإعلان التأهب بعدما هدد بإطلاق النار عليهما ما لم ينسحب عناصر الأمن. وقالت الشرطة إنهم سمعوا صوت إطلاق رصاص بعدما أعلن الرجل أنه سيستسلم في غضون 10 دقائق. وأضافت أن عناصر الأمن اقتحموا الشقة السكنية وعثروا على الأشخاص الثلاثة مصابين بإصابات خطيرة وتوفوا جميعاً في مكان الحادث.

ولا يزال ممثلو الادعاء يحاولون تفسير ملابسات الحادث ويحاولون تحديد جنسية الضحيتين.

وتندر حوادث العنف باستخدام السلاح في سويسرا نسبياً. وصوّت الناخبون في الشهر الجاري بالموافقة على تبني قواعد أكثر صرامة للحد من انتشار السلاح.