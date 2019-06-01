تركيا تبحث نشر صواريخ «إس400» شرقي المتوسط

المصدر: أنقرة - وكالات

تدرس تركيا نشر أنظمة «إس-400» الصاروخية الدفاعية التي تنتظر تسلمها من روسيا على طول الساحل الجنوبي للبلاد، بالقرب من السفن الحربية التي تراقب عمليات استكشاف مصادر الطاقة قبالة سواحلها.

وقالت المصادر: أنظمة إس-400 التي قد يتم تسليمها في غضون أسابيع ستعمل بشكل كبير على تعزيز القدرات العسكرية لتركيا في شرق المتوسط​، حيث يسود الخلاف بشأن عمليات التنقيب عن الغاز قبالة السواحل بين تركيا وقبرص. وأوضحت المصادر، أن تركيا تبحث أيضا نشر الصواريخ الروسية في أماكن أخرى.

وكانت أمريكا هددت بفرض عقوبات على أنقرة إذا مضت قدماً في صفقة الصواريخ الروسية، معربة عن قلقها من أن إضافة معدات روسية إلى جيش تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمكن أن يمكّن موسكو من جمع معلومات عسكرية مهمة. كما حذرت من أن الطموحات التركية لبدء عمليات حفر قبالة السواحل في منطقة تقول قبرص إنها تخضع لسيادتها «تهدد بزيادة التوترات في المنطقة».