قتلى باستهداف قافلة أمريكية في كابول

المصدر: كابول ـ رويترز

أعلن مسؤولون أن هجوماً بسيارة ملغومة وقع على قافلة أمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، أمس، أدى لإصابة أربعة جنود أمريكيين، ومقتل أربعة مدنيين أفغان على الأقل، في ثاني هجوم تشهده المدينة في غضون يومين.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار الذي جاء بعد يوم من إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم انتحاري خارج أكاديمية للتدريب العسكري أسفر عن مقتل ستة على الأقل.

وذكر ناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان أن السيارة الملغومة اصطدمت بقافلة أمريكية، وأن أربعة جنود أصيبوا بجروح بسيطة في الانفجار، لكنه لم يخض في التفاصيل. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن أربعة مدنيين أفغان قتلوا. وتصاعد عمود من الدخان الأبيض في الهواء وانتشر الحطام في طريق جلال أباد في شرق كابول، وهي منطقة تضم العديد من المجمعات الأمنية الكبرى وشهدت هجمات متكررة عبر السنوات.

لكن مسؤولين آخرين قالوا إن ما يصل إلى تسعة أشخاص لقوا حتفهم، وتفاوتت التقديرات حول أعداد المصابين.

وذكر شهود أن القافلة كان بها ما لا يقل عن ثلاث سيارات مدرعة ولحقت بإحداها أضرار شديدة ونقلتها رافعة من المكان، في حين انتشر جنود أفغان وأمريكيون في الشارع خلال قيام عناصر الإطفاء بتنظيفه.