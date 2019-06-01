ترامب يعلن 18 يونيو ترشحه لولاية رئاسية ثانية

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيُطلق رسميًا حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، في 18 يونيو الجاري في أورلاندو بولاية فلوريدا الرئيسية التي كان فاز بها خلال انتخابات نوفمبر عام 2016.

وقال ترامب في "تغريدة" على  حسابه في "تويتر" "سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بنس في 18 يونيو بأورلاندو في فلوريدا".

 

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