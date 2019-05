ترامب يعلن 18 يونيو ترشحه لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيُطلق رسميًا حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، في 18 يونيو الجاري في أورلاندو بولاية فلوريدا الرئيسية التي كان فاز بها خلال انتخابات نوفمبر عام 2016.

وقال ترامب في "تغريدة" على حسابه في "تويتر" "سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بنس في 18 يونيو بأورلاندو في فلوريدا".

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG