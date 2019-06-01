ارتفاع مخزون إيران من المواد النووية

المصدر: ا ف ب

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة أن مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصّب ارتفع.

وأكد التقرير الفصلي الأول، الذي تصدره الوكالة منذ إعلان طهران في الثامن من مايو أنها ستتوقف عن الالتزام بالحد الذي نص عليه الاتفاق، أن مخزون المياه الثقيلة ارتفع قليلا إلى 125,2 طن منذ 26 مايو.

واعتبارا من 20 مايو، ارتفع مخزون اليورانيوم المخصب إلى 174,1 كيلوغرام مقارنة بـ 163,8 كلغ في فبراير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إيران أنها ستتوقف عن الالتزام بالحدود المنصوص عليها في الاتفاق، احتجاجا على انسحاب واشنطن أحادي الجانب منه وإعادة الإدارة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

ويهدف الاتفاق المبرم بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) لضمان بقاء برنامج إيران النووي سلميا مقابل رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل عام انسحاب بلاده من الاتفاق.