واشنطن: سنضرب إيران إن هاجمت مصالحنا

المصدر: واشنطن - وكالات

شدد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، على أن بلاده ستضرب إيران عسكرياً إذا هاجمت مصالحها، وأن الإجراءات التي اتُّخذت حتى الآن في منطقة الخليج، والتي تشمل إعادة نشر عتاد عسكري، كان لها تأثير الردع المطلوب. وأضاف: «منذ انسحبنا من الاتفاق النووي انخفض إنفاق إيران العسكري 28%، ودخل اقتصادها حالة ركود». من جهته، كشف مستشار الأمن القومي جون بولتون أنه سيتم تقديم أدلة لمجلس الأمن الأسبوع المقبل لإثبات تورّط إيران في الهجوم على ناقلات النفط قبالة الإمارات.

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